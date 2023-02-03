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Çağla Şıkel'in zayıf hali dikkat çekti! Kemikleri sayılıyor

Çağla Şıkel'in zayıf hali dikkat çekti! Kemikleri sayılıyor
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Mehmet Ali Erbil'in vefasızlıkla suçladığı Çağla Şıkel, sevgilisi Nail Gönen ile Etiler'de görüntülendi. 44 yaşındaki Şıkel'in zayıflıktan kemiklerinin sayıldığı görüldü.

Mehmet Ali Erbil Çağla Şıkel'in Çarkıfelek yarışmasında hosteslik yaptığını saklaması üzerine "O dönem Çarkıfelek'te hostes olmak için kapımda yatarladı. Stelyo Pipis ile sevgili olup hosteslik yaptı. Kulisimden çıkmazdı. Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın" diyerek şoke etmişti.

Sonra çark edip “Çağla benim dünya ahiret kardeşimdir” sözleriyle özür dilemişti. Önceki akşam sevgilisi Avukat Nail Gönenli ile Etiler’de bir mekan çıkışında görüntülendi.

Çağla Şıkel soruları duymazdan geldi. Şıkel, sevgilisinin kullandığı otomobile binerek, hızla oradan uzaklaştı.

Gönenli’nin Erbil’e dava açacağı konuşuluyor. Kaburga kemikleri görünen Çağla Şıkel’in aşırı zayıflığı şaşırttı.

 

Etiketler çağla şıkel zayıf kemik etiler
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