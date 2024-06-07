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Çakallarla Dans 7, iki yeni isimle geliyor

Çakallarla Dans 7, iki yeni isimle geliyor
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Bir sinema klasiği haline gelen Çakallarla Dans serisinin yedinci filmi için hazırlıklar sürerken, Toygan Avanoğlu ve Rojda Demirer de Çakallarla Dans 7 kadrosuna katıldı

Türk sinemasının en sevilen komedi serilerinden "Çakallarla Dans"ın yedinci filminin vizyon tarihi belli oldu. 6 Aralık’ta sinemalarda seyirciyle buluşacak olan gişe rekortmeni filmin kadrosuna önce Diren Polatoğulları, daha sonra da Doğukan Polat katılmıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ekibe iki oyuncu daha katıldı. Toygan Avanoğlu “Çakallarla Dans 7” filmiyle anlaştı. Avanoğlu bu yaz çekilecek olan filmde danışman karakterine hayat verecek.

Filmin bir diğer flaş ismi ise Rojda Demirer oldu. Oyuncu “Nalan” karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

 

Etiketler Toygan Avanoğlu rojda demirer çakallarla dans çakallarla dans 7 yeni film
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