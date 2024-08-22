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Can Tanrıyar ile Tamar Oner'den boşanıyor

Can Tanrıyar ile Tamar Oner'den boşanıyor
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Tamar Oner sosyal medya hesabından üç yıl önce evlendiği televizyoncu Can Tanrıyar'dan boşanacağını duyurdu.

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Tamar Oner 2021 yılında nikâh masasına oturduğu televizyoncu Can Tanrıyar'dan boşanacağını açıkladı.

Oner, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Eşim Can Tanrıyar'dan boşanma kararı aldım. En kısa zamanda bu sürecin sorunsuz bir şekilde bitmesi dileklerimle" ifadelerini kullandı. 

Tamar Oner bir sonraki paylaşımında da eski kadın çalışanının fotoğrafını yayınlayarak "Bu kadın Fatma, Türkmenistanlı. Tuvalet eğitimi alırken kızıma vurduğu için kovdum. 1 aydır ayrı olduğum eski eşim de yanında çalıştırmaya başlamış. Kadını da mahkemeye veriyorum" dedi.

Etiketler can Tanrıyar Tamar Oner boşanma kararı boşanıyorlar
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