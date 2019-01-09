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  3. 09 Ocak 2019 11:10

Can Yaman ameliyat oldu

Bir süredir gözlerindeki rahatsızlıktan dolayı güneş gözlüğü kullanan oyuncu Can Yaman, ameliyat masasına yattı.

Can Yaman ameliyat oldu
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Gözlerindeki rahatsızlıktan dolayı bir süredir dizi çekimlerine ve davetlere güneş gözlüğüyle katılan Can Yaman, sosyal medya hesabından ameliyat olduğunu duyurdu.

"İKİ HAFTA DAHA BULANIK GÖRECEĞİM"

Instagram'ın hikaye bölümünden sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan başarılı oyuncu, “Uzun süredir gözlerimden rahatsızım. Yılbaşından üç gün önce olmam gereken ameliyatı oldum. Şu anda daha iyiyim ama iki hafta kadar daha bulanık ve kısıtlı görmeye devam edeceğim sanırım. Merak eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkürler. Sevgiler” ifadelerini kullandı.

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