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Can Yaman dans hocasıyla dudak dudağa yakalandı

Can Yaman dans hocasıyla dudak dudağa yakalandı
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Türkiye'den ayrılıp hayatını İtalya'da devam ettiren yakışıklı oyuncu Can Yaman, dans hocası Mariagiulia Venanzi ile dudak dudağa objektiflere yakalandı.

Bir süre önce Türkiye'ye veda ederek İtalya'ya giden ve hem özel hem de iş hayatını İtalya'da sürdüren Can Yaman bu sefer de hayranlarından birinin objektiflerine çok özel anlarıyla yakalandı.

Yakışıklı oyuncu Can Yaman kendisinin özel dans hocası Mariagiulia Venanzi ile dudak dudağa görüntülendi.

Etiketler can yaman dudak dudağa dans hocası mariagiulia venanzi
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