Can Yaman dansözü görünce coştu

Son olarak Erkenci Kuş dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Can Yaman, dün akşam gittiği bir mekanda yanına gelen dansözle göbek attı.

DANSÖZÜN GÖĞSÜNE PARA SIKIŞTIRDI

Can Yaman, dün akşam yakın arkadaşlarıyla Etiler'deki bir makana gitti. Gecede eğlenceli dakikalar yaşayan Yaman, bir ara dansözün yanına gelmesiyle şaşkına uğradı. Dansöze önce oturduğu yerden eşlik eden Yaman, yanındaki arkadaşının ısrarıyla masada kalkarak göbek atmaya başladı. Keyifli halleriyle dikkat çeken Yaman, bir ara cüzdanından para çıkartarak dansözün göğsüne sıkıştırmayı da ihmal etmedi.

SAÇLARINI BAĞIŞLAYACAK

Mekan çıkışı gazetecilerle sohbet eden yakışıklı oyuncu, Ocak ayında askere gidecek olmasıyla ilgili de konuştu. Erkenci Kuş dizisinde rol aldığı karakter gereği saçlarını uzatan ve sonrasında kestirmeyen Yaman, askere gitmeden önce kestirdiği saçlarını açık artırmaya koyacağını ve sonrasında da bağışlayacağını söyledi.