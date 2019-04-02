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  3. 02 Nisan 2019 08:55

Can Yaman hakkında şok iddia: ''Seyircisini darp etti !''

Erkenci Kuş dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, rol arkadaşı Can Yaman'ın seyircisyi darp ettiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Can Yaman hakkında şok iddia: ''Seyircisini darp etti !''
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Erkenci Kuş dizisinin başrol oyuncusu Can Yaman'ın çekimleri izleyen bir izleyiciyi darp ettiği iddia edilmişti. Yaman'ın rol arkadaşı Demet Özdemir konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"BANA LAF ATTI"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demet Özdemir, "Bugün haberlerde "hayran" adı altında bahsi geçen kişi sete izinsiz girip hakaretler savurup uyarıldığı halde uzaklaşmamıştır... Kaydı kesip Can'ın kolundan tutup bana laf atmıştır. Can da sözde hayrandan kolunu kurtarmaya çaılışırken fotoğraf makinesi elinden düşmüştür." ifadelerini kullandı.

Demet Özdemir'in dansı sosyal medyayı salladıDemet Özdemir'in dansı sosyal medyayı salladı

 

 

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