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Can Yaman ile Diletta Leotta 'ayrılık' iddialarını bu poz ile yalanladı

Can Yaman ile Diletta Leotta 'ayrılık' iddialarını bu poz ile yalanladı

Sosyal medyada ayrıldıkları konuşulan Can Yaman ile İtalyan spiker Diletta Leotta çiftinden, yeni bir fotoğraf geldi.

Can Yaman’ın İtalya macerası devam ediyor. 'Erkenci Kuş' dizisiyle birlikte İtalya’da büyük bir hayran kitlesi edinen Can Yaman, İtalyan yapımı Sandokan dizisi için ülkeye gitti. Uzun süredir İtalya’da yaşayan Can Yaman, spor spikeri Diletta Deotta ile yaşadığı aşkla da gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz günlerde Diletta Leotta’nın bir iş insanı ile yakalandığı şeklindeki haberler üzerine Can Yaman’ın nasıl bir tavır alacağı da merak konusu olmuştu.

INSTAGRAM’DAN MUTLULUK POZU
Fotoğrafın Can Yaman ile Diletta Leotta’nın ilişkisi başlamadan önce çekildiğinin ortaya çıktığı da medyaya yansımıştı. Can Yaman, tüm bu söylentilere, dün İtalya’dan yaptığı bir paylaşımla da noktayı koyarak “Birlikteyiz, mutluyuz” mesajını verdi.

Etiketler ayrılık can yaman poz Diletta Leotta
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