Can Yaman, İtalya'nın şampiyonluğunu sevgilisi ile böyle kutladı
Oyuncu Can Yaman, ilişkisiyle gündemden düşmediği ve artık evlilik iddialarının konuşulduğu İtalyan spiker Diletta Leotta ile İtalya'nın şampiyonluğunu kutladı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (Euro 2020) Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan final maçında İtalya ile İngiltere karşı karşıya geldi.
Normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan maçta İngiltere'yi penaltılarda 3-2 yenen İtalya, kupanın sahibi oldu. Dev finalde oyuncu Can Yaman, İtalyan spiker Diletta Leotta'nın final heyecanına ortak oldu.
Yaman, sevgisilisiyle birlikte yüzünü İtalyan bayrağının renklerine boyadı. İkili maç öncesi ve sonrası anlarını sosyal medyadan paylaştı. Bu fotoğraf büyük beğeni topladı.
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