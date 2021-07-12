  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Can Yaman, İtalya'nın şampiyonluğunu sevgilisi ile böyle kutladı

Can Yaman, İtalya'nın şampiyonluğunu sevgilisi ile böyle kutladı

Can Yaman, İtalya'nın şampiyonluğunu sevgilisi ile böyle kutladı

Oyuncu Can Yaman, ilişkisiyle gündemden düşmediği ve artık evlilik iddialarının konuşulduğu İtalyan spiker Diletta Leotta ile İtalya'nın şampiyonluğunu kutladı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (Euro 2020) Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan final maçında İtalya ile İngiltere karşı karşıya geldi.

Normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan maçta İngiltere'yi penaltılarda 3-2 yenen İtalya, kupanın sahibi oldu. Dev finalde oyuncu Can Yaman, İtalyan spiker Diletta Leotta'nın final heyecanına ortak oldu.

Yaman, sevgisilisiyle birlikte yüzünü İtalyan bayrağının renklerine boyadı. İkili maç öncesi ve sonrası anlarını sosyal medyadan paylaştı. Bu fotoğraf büyük beğeni topladı.

Etiketler can yaman Diletta Leotta
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin Mayıs'ın en çok satan otomobilleri belli oldu
Piyasalar ne normalleşme dinledi ne de bayram... Dolar, Euro ve Altın kritik sınırda
Ünlü ismin zor anları... Sevgilisi denize üstsüz girince...
Erdoğan açıkladı: Kurban Bayramı tatili 9 gün
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den yeni aşı müjdesi
MetroPOLL'ün anketine göre işte en çok kaybeden parti
PKK'nın Türkiye'deki ''yeni sektörü'' bu oldu
Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri hesaplara yatıyor
Buraya taşınanlara 285 bin TL ödeme yapılacak
Gökçe Bahadır kırmızı bikinisiyle plajı yaktı geçti