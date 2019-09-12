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  3. 12 Eylül 2019 17:53

Can Yaman ve Aslışah Alkoçlar aşk mı yaşıyor?

Oyuncu Can Yaman ve Aslışah Alkoçlar, dün gece Bebek'teki bir mekanda objektiflere yansıdı. Çiftin samimi görüntüleri aşk dedikodularına sebep oldu. Konuyla ilgili olarak Alkoçlar'dan yanıt gecikmedi.

Can Yaman ve Aslışah Alkoçlar aşk mı yaşıyor?
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'Erkenci Kuş' dizisinin oyuncularından Can Yaman'ın, uzun süredir partneri Demet Özdemir ile adı aşk dedikodularına karışıyordu. Dizi bittikten sonra ayrıldıkları belirtilen çiftten Yaman, dün gece Aslışah Alkoçlar ile Bebek'teki bir mekanda görüntülendi. Samimi oldukları belirtilen çift, mekanı ayrı ayrı terk etti.

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Haberlerin basına yansımasının ardından Aslışah Alkoçlar'dan bir açıklama geldi. Sözcü'ye konuşan Alkoçlar, "Can’la sadece arkadaşız, masada otururken sohbet ettiğimiz bir anda fotoğrafımızı çekmişler, öyle bir şey olsa zaten ben kimseden gizlemem. Şu an kariyer planlarım var onlarla meşgulüm" dedi.
 

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