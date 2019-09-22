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  3. 22 Eylül 2019 10:48

Can Yaman ve Aslışah Alkoçlar fena yakalandı

Erkenci Kuş dizisinde başrol oynayan Can Yaman'ın adı sık sık rol arkadaşı Demet Özdemir ile anılıyordu! Ancak Yaman yine başka bir ünlü isimle yakalandı. Can Yaman ve Aslışah Alkoçlar bir kez daha yakalandı.

Can Yaman ve Aslışah Alkoçlar fena yakalandı
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Geçtiğimiz günlerde aşk yaşadıkları iddia edilen ancak iddiaları yalanlayan Can Yaman ve Aslışah Alkoçlar, önceki akşam bir kez daha birlikte yakalandı!

Erkenci Kuş dizisindeki partneri Demet Özdemir'le uzun bir süre adı anılan, kısa süre önce ayrıldığı belirtilen Can Yaman'ın, Aslışah Alkoçlar ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

Haberlerin basına yansımasının ardından Alkoçlar’dan jet yalanlama gelmişti. Alkoçlar, “Can’la sadece arkadaşız. Masada otururken bir anda fotoğrafımızı çekmişler. Şu anda sadece kariyer planlarım var” demişti. Ancak Alkoçlar ile Can Yaman önceki gece yakalandı!

İkili Bebek’te sabahın ilerleyen saatlerine kadar eğlendi. Mekan çıkışı gazetecileri fark eden Aslışah Alkoçlar ve Can Yaman birlikte görüntü vermemek için mekandan ayrı ayrı çıktı.

Hatta mekanın arka kapısından çıkmaya çalışan Aslışah Alkoçlar’ın bu çabası başarısız kalınca, ön kapıdan çıkıp apar topar taksiye bindi.

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