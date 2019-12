Can Yaman'dan Çağatay Ulusoy hakkında olay sözler !

Son dönemde yurt dışında gördüğü yoğun ilgi ve bir kadın hayranına verdiği cevapla gündemden düşmeyen Can Yaman'ın KıvançTatlıtuğ hakkındaki sözleri olay yaratmıştı. Can Yaman'ın Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra şimdide Çağatay Ulusoy ile gerginlik yaşadığı ortaya çıktı.

İspanya’da bir televizyon programına konuk olan Can Yaman'a bir kadın hayranı İspanyolca “Buradan Can Yaman’ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz ancak bize Can Yaman’ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin” diye sormuş, Yaman, stüdyonun arka tarafını göstererek “Arka odaya geçelim” yanıtını vermişti. Yaman’ın verdiği cevap magazin dünyasını karıştırmıştı.

Can Yaman'ın, Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu'na verdiği röportajda Kıvanç Tatlıtuğ hakkında “Dizileri İspanya’da izlenmiyor” açıklaması da magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

Can Yaman'ın Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra şimdi de Çağatay Ulusoy ile gerginlik yaşadığı iddia edildi.

Hürriyet'ten Onur Baştürk, bu olayı köşesine taşıdı. İşte o açıklama:

Ahmet Güneştekin'in eski ve yeni işlerinin bir araya getirildiği Hafıza Odası sergisinin açılışı şerefine önceki gece verilen 350 kişilik yemekte yine dönüp dolaşıp ne konuşuldu? Tabii ki Can Yaman!

Yemektekilerden biri Ben Çağatay Ulusoy'u beğeniyorum iyi oyuncu deyince Can Yaman, "Şimdi tuvalete gidip kusacağım" diye yanıt vermiş...

Bu lafın üstüne kendisinin Best Model yarışmalarından gelmediğini özellikle belirtmesi de o gece yemekte olanların hayli dikkatini çekmiş.