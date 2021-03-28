Can Yaman'dan evlilik için yeni adım!
Uzunca bir süredir İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile aşk yaşayan Can Yaman, evlilik teklifinin ardından sevgilisinin annesiyle tanıştı.
Gönül İşleri ve Erkenci Kuş dizileri ile şöhreti parlayan Can Yaman, uzunca bir süredir İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşıyor.
ANNE İLE TANIŞTI
Geçtiğimiz ay güzel giden ilişkilerinde ilk ciddi adımı atıp sevgilisine evlenme teklifi eden ünlü oyuncudan evlilik yolunda yeni bir hamle daha geldi. Sandokan adlı İtalya yapımı bir dizide başrol olarak yer alacak olan Can Yaman, gönlünü kaptırdığı İtalyan güzelin annesi Ofelia Castorina ile tanıştı.
SEVGİLİSİNİN MEMLEKETİNE GİTTİ
İlişkilerinde attıkları her adım magazin gündeminden düşmeyen ikili, anne tanışmasının ardından Diletta Leotta'nın memleketi Katanya'ya gitti.
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