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  3. 15 Ocak 2021 17:00

Can Yaman'ın deri kabanının fiyatı dudak uçuklattı

Son günlerde İtalyan spikerle aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen oyuncu Can Yaman'ın giydiği deri kabanın fiyatı dudak uçuklattı.

Can Yaman'ın deri kabanının fiyatı dudak uçuklattı
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Bir süredir İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Can Yaman, gerek özel hayatı gerekse de giyim tarzıyla gündemden düşmüyor. İtalya'nın Roma şehrinde ATV tipi motor üzerinde poz veren Can Yaman, pozundan çok kombiniyle konuşuldu.



36 BİN TL'LİK MONT
Can Yaman'ın giydiği Franko Armondi markalı kabanın fiyatı görenleri şaşkına çevirdi. Yaman'ın giydiği kürk yakalı kabanın 36.465 TL (4 bin 900 Dolar) olduğu ortaya çıktı.

İtalya, Can Yaman - Diletta Leotta aşkını konuşuyorİtalya, Can Yaman - Diletta Leotta aşkını konuşuyor

 

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