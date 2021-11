Can Yaman'ın İtalyanca kitabı çıktı

Kariyerine İtalya'da devam ettiren oyuncu Can Yaman'ın hayatını konu alan kitabı İtalyanca olarak piyasaya sürüldü.

İtalya'da bir reklam filminde başrol oynayarak başladığı kariyerine devam eden Can Yaman'ın hayatının anlatıldığı ve İtalyanca kaleme alınan kitap okuyucuya sunuldu. Kitabın fiyatı ise 13 euro olarak belirlendi. Bu para Türk lirası ile 162 liraya denk geliyor.

İtalyan Corriere della Sera gazetesinde çalışan Floriana Rullo'nun kaleme aldığı 'Can Yaman Seni Sonsuza Dek Seveceğim' adını verdiği kitap İtalya'da okuyucularla buluştu.

Gazeteci ve kitap yazarı Floriana Rullo, "Kitaba ilgi oldukça fazla. İtalya'da Can Yaman'ı çok fazla merak ediyorlar. Bu kitapta Can Yaman'ın ailesi, çocukluğu, öğrencilik yılları, özel hayatı, hayranlarıyla yapılmış söyleşiler ve Can Yaman'ın çıkışı noktası olan 'İnadına Aşk' dizisiyle ilgili ilginç anekdotlar yer alıyor" açıklamasında bulundu.