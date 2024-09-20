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Candan kardeşler davasında sürpriz karar

Candan kardeşler davasında sürpriz karar
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Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmaktan haklarında 44 yıla kadar hapis istemiyle dava açıklan sosyal medya fenomenleri Candan kardeşler ile ilgili davada mahkeme 6 kişinin tahliyesine karar verdi.

'Dolandırıcılık' ve 'suç örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklanan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan'ın aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda Nihal Candan olarak tanınan ablası Gülnihal Ç.'nin de aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davada, Alisya Bahar Candan ile 5 sanık tahliye edildi.

İLK AÇIKLAMA

Nihal Candan, kardeşinin tahliye edilmesini ailesine haber verirken, "Söylemiştim, tahliye, çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

44 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 38 müşteki, 1 müşteki sanık, Gülnihal Ç. ve Alisya Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu 21 sanık yer alıyor.

İddianamede, Onur A. ve İlker O.'nun şebekenin elebaşları olduğu, dolandırıcılık ve tefecilik suçlarından gelir elde etmek üzere teşekkül eden organize suç örgütünün üyesi olan şüphelilerin, örgüt yapısı ve iş bölümünün sağladığı kolaylıktan faydalanarak suç dünyasında "sazan sarmalı" olarak tabir edilen dolandırıcılık yöntemini uyguladıkları belirtiliyor.

İddianamede, Alisya Bahar Candan'ın ablası Gülnihal Ç.'e göre suç örgütü içinde daha etkin rol oynadığı, sanık Ç.'in tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınıp adli kontrol şartıyla tahliye edildiği anlatılıyor.

Alisya Bahar Candan'ın, "suç örgütüne üye olmak" ve "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Gülnihal Ç.'in ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Diğer sanıklar hakkında ise farklı suçlardan değişik sürelerde hapis cezası talep ediliyor.

AA

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