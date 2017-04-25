Caner ve Berkay'dan aşk pozları

Demet Akalın'ın doğum gününe katılan Caner Erkin ile Berkay karşılıklı masalarda eşleriyle aşk pozları verdi.

Demet Akalın’ın hem 45. yaş gününü hem de 5. evlilik yıldönümünü kutladığı Sahne İstanbul, yılın piştisine sahne oldu.





Bir Tv programının haberine göre 3 yıl önce Caner Erkin ile eski eşi Asena Atalay’ın evliliğinin çatırdamasına neden olan popçu Berkay Şahin’le pişti oldu.

Caner Erkin ile Berkay Şahin, eşlerini öpücük yağmuruna tutarak birbirlerine nispet yaptı.



Caner Erkin, Şükran Ovalı’yla gece boyu samimi görüntüler verirken Berkay Şahin de hamile eşi Özlem Katipoğlu’yla dudak dudağaydı.