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Canlı yayında Harika Avcı ile ilgili olay iddia

Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seren Serengil, Harika Avcı hakkında çok konuşulacak iddialarda bulundu. Seren Serengil ayrıca bir çağrıda bulundu.

Harika Avcı’nın evinde bulunan 1 milyon 568 bin lirasını çaldığı iddiasıyla yargılanan hizmetli, bu kez ünlü şarkıcıyı yaraladığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkmasıyla gündemde.

Seren Serengil Harika Avcı hakkında bomba iddialarda bulundu.

Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seren Serengil, Harika Avcı için şu iddialarda bulundu:

"Bu kadıncağızı bir şekilde ilaca, alkole alıştırdılar. Kendinde değil ki. O kadar zengindi ki neye üzülüyorum biliyor musun hala doğru düzgün birisi çıkmadı. Yanındakiler bunu sömürüyor. Kaç kere aradım, yanındakiler o kadar kötü ki... Harika Avcı yürüdüğü zaman Hülya Avşar'ı sollardı.

Ben çok üzülüyorum bu durumda olduğuna... Onun yanında biri var herkesi engelliyor. Şu an ekonomik sıkıntısı da var. Buradan Aile Bakanımıza da sesleniyorum."

Etiketler Harika Avcı seren serengil caqnlı yayın
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