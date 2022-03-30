Canlı yayında ilginç anlar: Pantolonu yırtıldı, bantlayıp devam ettiler
Jürisi olduğu programda pantolonunun azizliğine uğrayan Katy Perry'e jüri üyesi arkadaşları yardım etti.
Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Katy Perry, jürisi olduğu programda küçük bir kaza yaşadı. Şarkı söylediği sırada değişik hareketler yapan ünlü şarkıcının bir anda pantolonu yırtıldı.
BANTLADILAR
İç çamaşırı görünen Katy Perry'e jüri arkadaşları yardım etti. Katy Perry'in pantolonunun yırtılan yeri canlı yayında bantlandı.
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