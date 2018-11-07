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  3. 07 Kasım 2018 14:40

Canlı yayında ''O...pu'' diyen Ceyhun Yılmaz için karar

Konuk olduğu programda oyuncu Müjde Uzman'a hakaret eden Ceyhun Yılmaz'a 5 ay 25 gün hapis cezası verildi.

Canlı yayında ''O...pu'' diyen Ceyhun Yılmaz için karar
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"Mesut Yar ile Burada Laf Çok" programına Mehmet Turgut, Ceyhun Yılmaz, Müjde Uzman ve Filiz Taçbaş konuk olmuştu. Mesut Yar’ın Müjde Uzman’a ‘asıl mesleğiniz nedir?’ sorusu sırasında, Ceyhun Yılmaz Mehmet Turgut’a sessizce "Or...luk" cevabını vermişti. Müjde Uzman cevaptan sonra bir süre sessiz kalmış ancak gerek magazin basınında ve gerekse sosyal medyada olayın büyümesinin ardından Ceyhun Yılmaz’a dava açmıştı. Dava bugün sonuçlandı.

Mahkemenin kararını Müjde Uzman'ın avukatı açıkladı:

Müvekkilim Müjde Uzman ‘ın katıldığı CNN TURK yayınında Ceyhun Yılmaz’ın hakaretine maruz kalması sebebiyle görülen ceza davası bugün sonuçlanmıştır. Ceyhun Yılmaz’ın müvekkilime sarfettiği kelimenin, onun namus ve şerefine yönelik aşağılayıcı bir kelime olduğu kabul edilerek Ceyhun Yılmaz’a 6 ay hapis cezası verilmiştir. Bu suç milyonlar önünde alenen işlendiği için 1/6 oranında artırılarak 7 ay yapılsa da Sanık Ceyhun Yılmaz ‘ın mahkemede oluşturduğu olumlu izlenim nedeniyle 5 ay 25 güne indirilmiş ve daha önce bir sabıkası olmaması nedeniyle ertelenmiştir. Karar temyiz edilebilecektir. Kendisi tüm bu süreç içerisinde “şaka” yaptığını beyan etmişse de bundan sonra kimsenin birbirine hakaret ederek şaka yapmamasını diler, kadın bedeni üzerinden edilen küfürlerin, kadınları etiketlemek, yaftalamak, aşağılamak ve küçük düşürmek için kullanılan kelimelerin bir an evvel dilimizden düşmesini temenni ederim.

Av.Feyza Altun

müjde uzman , ceyhun yılmaz
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