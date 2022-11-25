Canlı yayında sevgilisinin ''penis boyunu'' açıkladı

Güzel model Julia Fox, katıldığı bir canlı yayında bu yılın başında kısa süre birlikte olduğu ünlü rapçi Kanye West'in penis boyu için çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

32 yaşındaki Fox, geçtiğimiz günlerde ABD'nin televizyon kanallarından Showtime'da yayımlanan ve Ziwe Fumudoh'nun sunduğu talk show'a konuk oldu.

Sunucu, omuz genişliğinde açtığı ellerini birbirine yavaş yavaş yaklaştırdı ve Fox'a West'in penis boyuna geldiğinde "Dur" demesini söyledi.

Fox, "Daha küçük, daha küçük" dedi ve sunucu Ziwe ellerini yaklaştırmaya devam etti.

Ziwe, Fox'un kendisini durdurduğu büyüklük karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve "Aman tanrım!" dedi. Talk show sunucusu, West'in son dönemde itibarını yitirdiği Yahudi düşmanı ve ırkçı söylemlerine imada bulunarak "Nefretin her boyutu mevcutmuş" ifadesini kullandı ve Fox'a şunu söyledi:

Bu soruya cevap vermeni beklemiyordum. Fox, geçen gün West'le neden birlikte olduğuna dair yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti.