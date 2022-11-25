  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Canlı yayında sevgilisinin ''penis boyunu'' açıkladı

Canlı yayında sevgilisinin ''penis boyunu'' açıkladı

Canlı yayında sevgilisinin ''penis boyunu'' açıkladı
Güncelleme:

Güzel model Julia Fox, katıldığı bir canlı yayında bu yılın başında kısa süre birlikte olduğu ünlü rapçi Kanye West'in penis boyu için çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

32 yaşındaki Fox, geçtiğimiz günlerde ABD'nin televizyon kanallarından Showtime'da yayımlanan ve Ziwe Fumudoh'nun sunduğu talk show'a konuk oldu.

 Sunucu, omuz genişliğinde açtığı ellerini birbirine yavaş yavaş yaklaştırdı ve Fox'a West'in penis boyuna geldiğinde "Dur" demesini söyledi.

Fox, "Daha küçük, daha küçük" dedi ve sunucu Ziwe ellerini yaklaştırmaya devam etti.

Ziwe, Fox'un kendisini durdurduğu büyüklük karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve "Aman tanrım!" dedi. Talk show sunucusu, West'in son dönemde itibarını yitirdiği Yahudi düşmanı ve ırkçı söylemlerine imada bulunarak "Nefretin her boyutu mevcutmuş" ifadesini kullandı ve Fox'a şunu söyledi:

Bu soruya cevap vermeni beklemiyordum. Fox, geçen gün West'le neden birlikte olduğuna dair yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti.

 

Etiketler penis boyu julie fox Julia Fox Kanye West
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin cennetiydi... 4 gündür yanıyor!
Yerli otomobil Togg'un ''yerlilik oranı'' kriteri belli oldu
AK Parti'de deprem! Bu vekillerin hepsinin üstü çizildi
Togg fabrikasından ''üretim bandı yok'' diyenleri utandıracak görüntü geldi
Hastanelerde yeni salgın alarmı
Dikkat çeken kulis: ''Mansur Yavaş Akşener'in teklifini kabul etmedi''
İstanbul'un bina yaşı haritası çıkarıldı: İşte en riskli ilçeler
Bir öğretmen, eşi ile öğrencisini otel odasında bastı
Düzce'de bir deprem daha
TOGG CEO'su Karakaş'tan fiyat ve ön sipariş açıklaması