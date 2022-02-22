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  3. Canlı yayında şoke eden anlar: Tuğba Özerk'e Çiftlik Bank suçlamasını yapan kişi tacizcisi çıktı

Canlı yayında şoke eden anlar: Tuğba Özerk'e Çiftlik Bank suçlamasını yapan kişi tacizcisi çıktı

Tuğba Özerk'i taciz ettiği iddia edilen kişi Söylemezsem Olmaz canlı yayınına bağlanarak küfürler etti.

Tuğba Özerk hakkında emniyete "Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın'ın paralarını sahibi olduğu şirket üzerinden aklıyor" ihbarını yapan kişi ünlü şarkıcının tacizcisi çıktı. Daha önce evine narkotik baskını da yaptıran kişi meğerse şimdi de bu ihbarla Tuğba Özerk'i zor durumda bırakmaya çalışmış. Tuğba Özerk'e iftira attığı iddia edilen Erol Akbalık Söylemezsem Olmaz canlı yayınına telefonla bağlanarak küfürler etti.

Erol Akbalık bağlandığı Söylemezsem Olmaz canlı yayınında "Tuğba Özerk eşiyle bana küfür ettirmiş mi ettirmemiş mi? Yargılanacak daha... Ben yaptım ihbarı. Anayasal hakkım. Arto sen Tuğba'nın ne içip içmediğini çok iyi bilirsin" diyerek bağırmaya başladı.

Erol Akbalık'ın sözleri Söylemezsem Olmaz ekibini şoke etti. Seren Serengil bu olaydan sonra şikayetçi olacağını söyledi.

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