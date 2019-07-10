Canlı yayında şoke eden FETÖ'cü suçlaması

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç arasındaki problemler, bitmek bilmiyor. Hukuk önünde haklarını arayan ikili, Beyaz TV'de ekrana gelen Beyaz Magazin adlı programda karşı karşıya geldi.

Emre Aşık, kendisinin haklı olduğunu iddia ederek uzun uzun olayları kendi bakış açısından anlattı. Emre Aşık'ın açıklamalarının ardından Yağmur Sarnıç, telefonla canlı yayına bağlandı.

FETÖ'CÜ DEDİ

Canlı yayına sinirli bir şekilde bağlanan Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ın FETÖ'cü olduğunu iddia etti.

Emre Aşık ise hakkında yapılan yapılan soruşturmada hiçbir suçun bulunamadığını hatırlattı ve FETÖ'cülüğü kabul etmedi.

TRAVESTİLERLE İLİŞKİN VAR SUÇLAMASI

Yağmur Sarnıç'ın iddiaları bununla da bitmedi. Yağmur Sarnıç'ın "Travestilerin evinde ne işin vardı ulan" diye bağırması, stüdyoda tansiyonu bir anda yükseltti.