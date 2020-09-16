  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 16 Eylül 2020 11:32

Canlı yayında şoke eden itiraf: ''2 kez intihara teşebbüs etti''

Ünlü şarkıcı Hilal Özdemir “Söylemezsem Olmaz” programına konuk oldu. Özdemir hem yaşadığı maddi zorlukları hem de yeni şarkısı “Her Şeye Rağmen” hakkında açıklamalarda bulundu.

Canlı yayında şoke eden itiraf: ''2 kez intihara teşebbüs etti''
A+ A-

2015 yılında boşandığı eski eşi Hazım Körmükçü için “Çocuklarını görmüyor ve nafakasını ödemiyor” diyen ünlü şarkıcı, zor günlerinden eski eşini sorumlu tuttu.

Sunucu Seren Serengil’in “Hazım Körmükçü sizden ayrılmamak için intihara teşebbüs ettiği doğru mu?” sorusuna Özdemir, şöyle cevap verdi;

“Maalesef öyle bir süreç oldu. İki kere teşebbüs etti. Eski eşimden şiddet de gördüm. Ama ifşa etmedim. Utanarak bunu saklamak çok yanlıştı.”

 

intihar , Hilal Özdemir , Hazım Körmükçü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM