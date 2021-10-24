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  3. Canlı yayında ''Zina yeniden suç olmalı'' dedi, ortalık karıştı

Canlı yayında ''Zina yeniden suç olmalı'' dedi, ortalık karıştı

Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Seren Serengil, Yeşim Salkım'ın programında yaptığı zina açıklamasıyla dikkat çekti.

Zayıflama ameliyat olduktan sonra Dumping Sendromu'na yakalanan Seren Serengil sık sık gündeme gelen isimlerden biri. Özellikle Söylemezsem Olmaz programında yaptığı yorumlarla sık sık gündeme gelen sunucu Yeşim Salkım'a konuk oldu.

Evli adamlarla birlikte olan kadınlara tepki gösteren Serengil "Zina yeniden suç olmalı" dedi.

Seren Serengil açıklamasında "Bunun bu kadar karşısında durma sebebim kendi ailemin yıkılması" yorumunda bulundu. Serengil'i ise Yeşim Salkım onaylayarak "Ahlaki bir deformasyon var" dedi.

Serengil'in yorumu sosyal medyada tepki çekti. Takipçiler "Sen ahlak bekçisi misin?" yorumlarında bulundu.

 

Etiketler seren serengil zina suç canlı yayın video
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