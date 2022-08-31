Cannes ödüllü ünlü oyuncu genç yaşında hayatını kaybetti

75. Cannes Film Festivali’nde ''Altın Palmiye'' ödülünü kazanan Hüzün Üçgeni filminin başrol oyuncusu Charlbi Dean 32 yaşında hayatını kaybetti.

Güney Afrikalı model ve oyuncu Charlbi Dean 32 yaşında hayatını kaybetti.

Bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülünü kazanan Triangle of Sadness (Hüzün Üçgeni) filminde rol alan oyuncunun ölüm haberi hayranlarını üzdü.

Oyuncunun ‘ani bir hastalık’ sebebiyle New York'ta hayatını kaybettiği açıkladı.

İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un filminde rol alan oyuncuya başrollerde Woody Harrelson, Harris Dickinson, Hanna Oldenburg, Charlbi Dean ve Carolina Gynning gibi isimler eşlik ediyordu.

‘YILIN EN MİDE BULANDIRICI FİLMİ’

BBC’nin ‘Yılın en mide bulandırıcı’ filmi olarak nitelediği yapım, içerdiği rahatsız edici sahnelerle ‘sosyal bir komedi’ örneği sunuyor. Kusma sahnelerinin seyircileri oldukça rahatsız ettiği ve bu nedenden dolayı festival esnasındaki gösterimde filmden erken ayrılanlar olduğu belirtildi.

FİLMİN KONUSU: HİYERARŞİK DENGELER BOZULUYOR

İsveçli yönetmen Ruben Östlund’ün yazıp yönettiği film, sosyal normları eleştiren bir hiciv örneği taşıyor. Modellik yapan Carl ve Yaya (Charlbi Dean) çifti, moda dünyasında hakimiyetlerini sürdürürken lüks bir deniz gezisine davet edilirler. Ultra zengin yolcuların bulunduğu gezide havanın giderek kötüleşmesiyle yat alabora olur. Kendini tek edilmiş bir adada milyarderler ve geminin hizmetlileriyle bulan çift, hiyerarşik dengenin bozulduğu bir ortamda hayatta kalmaya çalışır.

POLİTİK SÖYLEMLER İÇERİYOR

İki buçuk saatlik bir seyir sunan film, absürt detayların öne çıktığı politik bir söylem içeriyor. Özelikle adaya düşen 8 kişinin hayatta kalmaya çalışırken ekonomik güçlerinin ve Instagram takipçi sayılarının etkisiz kalması, filmin vermek istediği mesajı dolaylı yoldan seyirciye aktarıyor.

İKİNCİ KEZ EN İYİ FİLMİ KAZANDI

Yönetmen Östlund’ın ‘The Square’ isimli filmi 2017 yılında Altın Palmiye’nin sahibi olmuştu. Östlund’un ilk İngilizce filmi Hüzün Üçgeni için “Filmi izleyen herkesin çıktığında konuşabileceği bir şeyler olsun istedik. Sinemayı eşsiz bir deneyim olarak kılan şey hepimizin beraber izleyebiliyor olmamız” ifadelerini kullanmıştı.

FİLMİN ADINA DAİR

Filmin adı olan ‘Hüzün Üçgeni’ ise kaşların arasında beliren çizgilere ve o bölgede oluşan üçgene atıfta bulunuluyor. Filmde Harris Dickinson’ın canlandırdığı Carl karakteri, botox ile bu üçgenden kurtulmaya çalışıyor.