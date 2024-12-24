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''Cansız Manken'' Vahe Kılıçarslan görüntüleri paylaşıp suçlamaları reddetti

''Cansız Manken'' Vahe Kılıçarslan görüntüleri paylaşıp suçlamaları reddetti
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Türkiye'de "cansız manken" olarak tanınan ünlü manken Vahe Kılıçarslan hakkında karıştığı trafik kazasında bir kadını yüzde 67 engelli bıraktığı gerekçesiyle hem hapis cezası hem de 5 milyon TL’lik tazminat davası açılmasıyla ilgili olarak sosyal medyadan yayınladığı kaza görüntüleriyle hem suçsuz olduğunu ve hem de kendisine iftira atıldığını açıklayarak hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

İşletme mühendisi O.Y.’ın, otomobillerine çarparak olay yerinden kaçtığı ve yüzde 67 engelli kalmasına neden olduğu iddialarıyla suçlanan ünlü sunucu Vahe Kılıçarslan, sosyal medya hesabından kazaya dair bir açıklamada bulundu. Kılıçarslan, suçlamaları reddederek "Büyük iftira ile karşı karşıyayım" dedi.

 Kılıçarslan, 5 Temmuz 2023 tarihinde Kütahya yolu üzerinde, Korel Oteli'ne giden kavşağa giriş yaparken, O.Y. ailesinin aracının hızla gelip, kendi aracının arka köşesine çarptığını söyledi.

Türkiye'de "cansız manken" olarak tanınan ünlü manken Vahe Kılıçarslan hakkında karıştığı trafik kazasında bir kadını yüzde 67 engelli bıraktığı gerekçesiyle hem hapis cezası hem de 5 milyon TL’lik tazminat davası açılmasıyla ilgili olarak sosyal medyadan yayınladığı kaza görüntüleriyle hem suçsuz olduğunu ve hem de kendisine iftira atıldığını açıklayarak hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

Çarpmanın etkisiyle aracının sağa savrulduğunu ve çarpmadan önce 24 metre fren izi olduğunu belirten Kılıçarslan, kazada herhangi bir suçunun olmadığını söyledi.

Açıklamasında, kazadan sonra yardıma koştuğunu ve kazazede aileye destek verdiğini anlatan Kılıçarslan, "Bana çarpan aracın fren izi, savcılık ve bilirkişi raporuyla tescillenmiştir" dedi. Kılıçarslan, kendisine hastane masraflarını ödeme talebiyle tehdit edildiğini, ancak suçsuz olduğunu bildiği için bu talepleri reddettiğini vurguladı.

Türkiye'de "cansız manken" olarak tanınan ünlü manken Vahe Kılıçarslan hakkında karıştığı trafik kazasında bir kadını yüzde 67 engelli bıraktığı gerekçesiyle hem hapis cezası hem de 5 milyon TL’lik tazminat davası açılmasıyla ilgili olarak sosyal medyadan yayınladığı kaza görüntüleriyle hem suçsuz olduğunu ve hem de kendisine iftira atıldığını açıklayarak hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

Kılıçarslan ünlü olmasının, karşı tarafın kendisinden haksız yere para talep etmesine neden olduğunu belirten Kılıçarslan şunları söyledi:

"Ünlü olduğum için hak edilmeyen bir parayı karşı tarafın istediğini, üzüntü içinde görüyorum... Olay anında bana çarpan aracın içindeki kazazede yurttaşlarımızı aracın kaplarını açıp çıkmalarına destek ben olmuşumdur. Olay yerine gelen insanlar ve ambulans ekibi şahidimdir... Benim çarpıp, kaçtığımı iddia edip hakkımda iftira atıp yanlış bilgilendirme yapanları, Yüce Rabbimize havale ediyor, elimdeki belgelerle hukuki süreç başlatacağıma siz değerli takipçilerimle paylaşıyorum..."

''Cansız Manken'' Vahe Kılıçarslan'ın hapsi istendi''Cansız Manken'' Vahe Kılıçarslan'ın hapsi istendiMagazin

 

Etiketler Vahe Kılıçarslan cansız manken kaza trafik kazası engelli kadın
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