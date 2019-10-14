Cansu Dere'nin yeni projesi belli oldu

Efsanevi aşk hikayesi “Ferhat ile Şirin”, modern bir aşk masalı olarak yeniden tasarlandı. Yapımını O3 Medya ile Artistanbul’un üstlendiği 'Ferhat ile Şirin', çok yakında FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

İstanbul’un tarihi dokusunu fon olarak kullanacak dizi için çalışmalar büyük bir titizlikle

devam ederken, projeden ilk kareler oyuncuların ilk kez bir arada oldukları okuma provalarından geldi.

Yönetmen Mehmet Ada Öztekin ile oyuncular Tolga Sarıtaş, Leyla Tanlar ve Cansu Dere okuma provalarında ekibin diğer üyeleri ile bir araya geldi.

ÇEKİMLER ÇOK YAKINDA BAŞLIYOR!

Çok yakında İstanbul’da çekimleri başlayacak dizide aşk başrolde olacak, “Ferhat ile Şirin” izleyiciye aşkın acısını, sevincini, nefretini, tutkusunu, ihaneti ve intikamı bir arada attıracak.

FERHAT İLE ŞİRİN'İN KONUSU

Ferhat, Şirin ve Banu… Aşkın mucizesini de felaketini de yaşayacakları bir girdaba sürüklendiklerinden habersizdir. Onlarınki imkânsız bir aşkın hikayesi.

Ferhat ile Şirin’in büyülü, masalsı aşkının imkansızlığı, Banu’nun tutkulu aşkıyla sağlanacak. Banu, Şirin ve Ferhat arasındaki bağın gücü Ferhat-Şirin aşkının önündeki en büyük engel olacak.