Cansu Taşkın, Erkan Petekkaya ile aynı projede yer alacak

Ünlü manken ve oyuncu Cansu Taşkın, önceki gün bir alışveriş merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cansu Taşkın, geçtiğimiz akşam ailesiyle birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Restoran çıkışı muhabirlere poz veren Cansu Taşkın, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ERKAN PETEKKAYA İLE AYNI FİLMDE

Yeni projesinden bahseden Taşkın, "Hurdacının Kızı adlı filmde Erkan Petekkaya ile birlikte rol alacağım. Filmde okul müdürü olan Neşe'yi canlandıracağım. Çekimlere başladık. O yüzden çok heyecanlıyım" dedi. Snob Magazin’in haberine göre; sözlerini sürdüren Taşkın, "Bu tip projelerde rol almaya devam edeceğim" dedi.

28 yaşındaki Cansu Taşkın, geçtiğimiz aylarda makyajsız görüntülenmişti. Taşkın'ın bu görüntüsü uzun süre konuşulmuştu.