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  3. 08 Ocak 2020 16:23

Cardi B Amerikan vatandaşlığından çıkıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesini İran ile savaşın eşiğine getirmesine öfkelenen rap şarkıcısı Cardi B, Amerikan vatandaşlığından çıkıp Nijerya vatandaşlığına geçmek istediğini söyledi.

Cardi B Amerikan vatandaşlığından çıkıyor
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Grammy ödüllü ünlü rap şarkıcısı Cardi B, ABD vatandaşı olmaktan rahatsız. ABD ile İran'ın karşılıklı saldırılarla savaşın eşiğine gelmesinden şikayetçi olan 27 yaşındaki şarkıcı, Trump'ı işaret ederek, geçen hafta “Bu adam Amerikalılar’ı tehlike içinde yaşatıyor. Trump'ın bugüne dek yaptığı en aptalca hareket. Nijerya vatandaşlığı için başvuruyorum” yazan bir twit attı.

Cardi B'nin tweet'i Nijeryalı politikacı ve Nijerya Diaspora Komisyonu (NIDCOM) Başkanı Abike Dabiri-Erewa'nın dikkatini çekti. Erewa, bugün Cardi B'ye Twitter üzerinden yanıt vererek, “Seni tekrar aramıza kabul etmeyi iple çekiyoruz. Kapılarımız açık kardeşim. Badagry’deki Dönüş Kapısı’ndan bir yürüyüş yapmalısın. İnanılmaz bir deneyim” mesajını yazdı.

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abd , nijerya , vatandaşlık , cardi b
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