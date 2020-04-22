Caroline Koç'un annesinin külleri Türkiye'ye getirilecek

Caroline Koç’un bir süredir İsveç’te bulunan annesi Marianne Giraud, geçen hafta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.



İzmir’in seçkin Levanten ailelerinden Giraud’lara İsveç’ten gelin gelen Marianne Hanım, 4 yıl önce Alzheimer’a yakalanmış ve büyük kızı Madeleine Giraud’un yanına, memleketine dönmüştü.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, orada Alzheimer tedavisi gören 83 yaşındaki Marianne Giraud, koronavirüse yakalanınca hastalığı atlatamadı ve vefat etti. Vasiyeti gereği naaşı yakılan Marianne Giraud için salgın nedeniyle yalnızca çok yakınlarının katıldığı bir cenaze töreni yapıldı.

Annesinin cenazesine gitmek için girişimlerde bulunan Caroline Koç ise ne yazık ki seyahat yasakları yüzünden İsveç’e uçamadı.



Marianne Giraud’un külleri, çok sevdiği Türkiye’ye getirilecek.



Uzun yıllar İzmir’de yaşayan, burada bir aile kuran ve dostlar edinen Giraud için seyahat yasakları kalkar kalkmaz Türkiye’de de bir tören yapılacak. Belki de külleri o törenden sonra çok sevdiği Ege sularına dökülecek ve Giraud, İzmir’e son kez kavuşacak...