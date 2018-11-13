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  3. 13 Kasım 2018 08:37

Çarpışma dizisinin yayın tarihi belli oldu

Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu'nun rol aldığı Show TV'nin yeni dizisi ''Çarpışma''nın yayın tarihi ve günü açıklandı.

Çarpışma dizisinin yayın tarihi belli oldu
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Ay Yapım’ın heyecanla beklenen yeni dizisi ‘Çarpışma’, 22 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de başlıyor. Başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk’un paylaştığı ‘Çarpışma’, dört arabanın birbiriyle çarpışmasıyla kesişen hayatları konu alıyor. Kıvanç Tatlıtuğ’un ‘Kadir’, Elçin Sangu’nun ‘Zeynep’, Onur Saylak’ın ‘Veli Cevher’, Alperen Duymaz’ın ‘Kerem’, Melisa Aslı Pamuk’un ‘Cemre’ karakterlerini canlandırdıkları ‘Çarpışma’nın yönetmenliğini Uluç Bayraktar yapıyor, senaryosunu Ali Aydın kaleme alıyor.

Etkileyici senaryosu, güçlü oyuncu kadrosu ve görsel bir şölen sunacak rejisiyle izleyicilerin yeni ekran gözdesi olacak ‘Çarpışma’, 22 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00’de ilk bölümü ile Show TV’de !

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