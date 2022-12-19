  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Çaycı Hüseyin'in annesi hayatını kaybetti

Çaycı Hüseyin'in annesi hayatını kaybetti

Çaycı Hüseyin'in annesi hayatını kaybetti
Güncelleme:

Oynadığı dizi karakterleri 'Çaycı Hüseyin' ile bilinen Alpaslan Özmol'un annesi hayatını kaybetti.

Bir zamanlar Çocuklar Duymasın adlı dizide Çaycı Hüseyin karakteri ile tanınan Alpaslan Özmol annesini kaybetti. Acı haberi ise Özmol'un şimdilerde rol aldığı Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya üzerinden duyurdu. Bozdağ yaptığı paylaşımda, "Kuruluş Osman dizimizin oyuncularından Alpaslan Özmol'un kıymetli annesi Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah'tan rahmet, Alpaslan Özmol'a ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

 

Etiketler Alpaslan Özmol çaycı hüseyin vefat annesi öldü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Zehra Güneş maça gelmeyen sevgilisine ''smacı bastı''
Buz gibi görüntüler Türkiye'den! Göl dondu!
Sıfır otomobilde zam korkusu! Binlerce araç Türkiye'ye gelmeden satıldı
Ev sahiplerine yasak, Diyanet'e serbest: Yüzde 70 zam yaptılar!
Trafik ve kasko poliçesinde ''bugüne özel indirim'' vurgunu
''Beni siz yıktınız'' deyip, kendini astı
Sıcaklık 12 derece birden düşecek, kar geliyor!
Dünya Kupası'nda Lionel Messi şov! Rekorları altüst etti
Hem emekliliği iptal oldu, hem de 205 bin TL borcu oldu!
Özlem Yıldız'dan Mehmet Ali Erbil için yıllar sonra gelen itiraf