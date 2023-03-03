Caz müziğin efsane ismi hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü caz sanatçısı Wayne Shorter, 89 yaşında hayatını kaybetti.

ABD'li ünlü caz saksafoncusu Wayne Shorter, 89 yaşında hayatını kaybetti.

1950'li yılların son dönemindeki caz müziğin en tanınan isimlerinden biri olan saksafon sanatçısı Shorter'ın Los Angelas'ta öldüğü bildirildi.

12 kez Grammy ödülü kazanan sanatçı; Miles Davis, Carlos Santana ve Herbie Hancock gibi isimlerle birlikte çaldı.

Shorter'ın ölüm haberini basın sözcüsü sosyal medyadan duyurdu.

WAYNE SHORTER KİMDİR?

1950'li yıllarda Jazz Messengers'la birlikte sahned alan Wayne Shorter, daha sonra grubun müzik direktörü oldu. 1959 yılında Speak No Evil, Night Dreamer ve JuJu gibi solo albümler yayınladı. 1964 yılında caz efsanesi Miles Davis'in Davis' First Great Quintet'in bir parçası olmak için girişimlerde bulundu.

Müziğinde cazı rock ve Latin müziğiyle birleştirdi. Sora bir sonraki grubu Weather Report'a geçti.

1977'de yayınladığı funk ve R&B melodileriyle süslü Heavy Weather albümü harikalar yarattı. ABD listelerini salladı. Aynı yıl Rolling Stones'la birlikte Brides to Babylon albümünde sanatını konuşturdu.

Miles Davis'in ölümünün ardından 1994 yılında Grammy Ödülü alacak olan A Tribute to Miles albümünü yayınladı.

1933 Newark doğumlu olan Wayne SHorter, 15 yaşında klarnet çalarak başladığı müzik hayatıyla ABD caz dünyasına damgasını vurdu.

Shorter son olarak 2015 yılında Yaşam Boyu Başarı ödülü almıştı.