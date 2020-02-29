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  3. 29 Şubat 2020 15:37

Celil Nalçakan: Çok utanıyorum...

İdlib'den gelen kara haber Türkiye'nin yüreğini yaktı. Ünlü isimler de yaşadıkları üzüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncu Celil Nalçakan'ın mesajı yürekleri dağladı.

Celil Nalçakan: Çok utanıyorum...
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İdlib’de yaşanan saldırı ardından verilen 34 şehit Türkiye’deki milyonların yüreğine ateş düşürdü. Sadece şehit ateşi düşen aileler değil milyonlarca insan bu acıyı derinden yaşıyor. Sosyal medya hesaplarından bu acıyı kelimelere dökrmeye çalışan isimlerden biri de oyuncu Celil Nalçakan oldu.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda son derece samimi ifadelere yer veren Celil Nalçakan, şehit haberini aldıktan sonra yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Çok utanıyorum. Kız kardeşim geldi, sevinmeye utanıyorum… 2 gündür aynı tişörtleyim, değiştirmeye utanıyorum… Yorganımın altında, sıcak sıcak uyumaya utanıyorum… Kardeşlerim toprağın altındayken, nefes almaya utanıyorum…”

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şehit , celil nalçakan
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