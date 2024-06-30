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Celil Nalçakan'ı da öldürdüler

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Sosyal medyada sansasyonel paylaşımlar yaparak etkileşim sağlamaya çalışan dolandırıcılar bu sefer de ünlü oyuncu Celil Nalçakan'ın öldüğü iddiasını yaydı. Celil Nalçakan ise öldüğüne dair iddialara adeta ateş püskürdü.

Oyuncu Celil Nalçakan hakkında çıkan ‘öldü’ haberlerine ateş püskürdü. Nalçakan, “Allah, sizi ıslah etsin. İki tane etkileşim almak için yapmadığınız onursuzluk kalmıyor” dedi.

Celil Nalçakan, hakkında çıkan söylentilerine isyan etti. Sosyal medyada paylaşılan bir gönderide, “Merhaba arkadaşlar, ünlü Türk oyuncu Celil Nalçakan, dün gece kalp krizi geçirerek hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi, sabah saat 10’da Ankara’da defnedilecek” ifadeleri kullanıldı.

Celil Nalçakan, hakkında çıkan bu söylentiye sert tepki gösterdi. Ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Yahu Allah, sizi ıslah etsin! İki tane etkileşim almak için yapmadığınız onursuzluk kalmıyor. Böyle şarlatanlara lütfen itibar etmeyiniz. Bu ve benzeri hesaplar hakkında yasal işlemlerin derhal başlatılacağını bildirmek isterim.”

Etiketler Celil Nalçakan celil nalçakan öldü mü öldü iddiaları
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