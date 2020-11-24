Cem Hakko, 1.8 milyon dolarlık villaya göz dikti

Cemiyet hayatının doğa tutkunu isimlerinden Cem Hakko, ilginç bir yatırım için kolları sıvadı. Cem ve Ronit Hakko, iddiaya göre Milas’ta 600 yıllık zeytinyağı fabrikasından çevrilen 1.8 milyon dolarlık lüks bir villaya göz dikti.

Bu yaz virüsten korunmak için Alaçatı'ya karavanıyla gezen işadamı, bu kez Milas'ta herkesten uzak bir ev buldu.

Cem Hakko'nun talip olduğu villayı ilginç kılan ise eskiden bir zeytinyağı fabrikası olarak kullanılması. Tam 600 bin dolar yani 5 milyon TL'ye lüks bir villaya dönüştürülen evin satış fiyatı ise 1.8 milyon dolar yani yaklaşık 14 milyon TL. Havuzlu ve özel dekorasyonlu villa, Bodrum'a ise yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta ve zeytinlik içerisinde.

ABD'DE BİLE İLGİ ÇEKTİ

Bodrum'a yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan bu villa, New York Times'da bile haber oldu. Villanın pandemi için iyi bir kaçış yolu olduğu yazıldı.