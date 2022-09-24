Cem Karaca'nın hayatı beyazperdeye uyarlanıyor

Anadolu rock müziğinin ustası Cem Karaca'nın hayat hikayesi film oluyor. Cem Karaca hakkındaki biyografik film, 2023 sonunda vizyona girecek.

'Müslüm' ve 'Bergen' filmlerinin başarılarının ardından son dönemde sayıları artan müzisyen biyografi filmlerine bir yenisi daha ekleniyor. Anadolu Rock müziğinin öncülerinden Cem Karaca’nın yaşamı da beyazperdeye aktarılıyor.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; filmin yapımını Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya üstlenecek. Yapımcılığına ise Özgür Tari ve Aytaç Ağdağ’ın imza atacağı film, 2023 sonunda vizyona girecek.

Filmin senaryosunu senarist Mert Dikmen üstleniyor. Henüz Cem Karaca’ya kimin hayat vereceği ve yönetmen koltuğuna kimin oturacağı netlik kazanmadı.