Cem Özer: ''Erdoğan benim sayemde başkan oldu''

Sunucu Cem Özer, katıldığı YouTube programında yıllar önce televizyonda yayınlanan 'Laf Lafı Açıyor' programıyla ilgili "Zülfü Livaneli'ye İstanbul Belediye Başkanlığı'nı kaybettiren benim. Benim programda kaybetti. Bu sebeple Recep Tayyip Erdoğan Belediye Başkanı oldu" ifadelerini kullandı.

Ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, sunucu Cem Özer, Hakan Bilgin'in sunuculuğunu yaptığı ve YouTube üzerinden yayınlanan 'Mekanın Sahibine Geldik' programına konuk oldu.

"LİVANELİ'YE KAYBETTİREN BENİM"

Cem Özer 1991-2007 yılları arasında televizyonda yayınlanan "Laf Lafı Açıyor" programıyla ilgili "Zülfü Livaneli'ye İstanbul Belediye Başkanlığı'nı kaybettiren benim. Benim programda kaybetti. Bu sebeple Recep Tayyip Erdoğan Belediye Başkanı oldu" dedi.

Özer'in sözleri karşısında şaşıran Bilgin ise "O zaman sayın Sayın Cumhurbaşkanımız senin sayende Cumhurbaşkanı oldu diyebiliriz" deyince Özer de "Aynen, diyebiliriz" diyerek cevap verdi.