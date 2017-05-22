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  3. 22 Mayıs 2017 14:21

Cem Özer: ''Hem aldattım, hem aldatıldım''

Cem Özer, Star TV'de yayınlanan Duymayan Kalmasın adlı programa canlı yayında "hem aldattım hem de aldatıldım" dedi.

Cem Özer: ''Hem aldattım, hem aldatıldım''
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Beşinci evliliğini iki ay önce senarist Pınar Dura ile yapan oyuncu Cem Özer, Star TV'de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programında flaş bir itirafta bulundu.

Sebla Pekcan, Selin Dilmen, Esin Maraşlıoğlu ve Nurgül Yeşilçay'ın ardından Pınar Duray ile evlenen Cem Özer, konuk olduğu 'Duymayan Kalmasın' programında, "Hem aldattım hem de aldatıldım'' dedi.

CEM ÖZER KİMDİR?

Oyuncu Cem Özer, 5 Ekim 1959 tarihinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni yarım bırakan Cem Özer, Dostlar Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Televizyonda 'Laf Lafı Açıyor' adlı programın sunuculuğuyla tanındı. Cem Özer, çeşitli sinema film ve dizi projelerinde yer aldı.

 

 

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