Cem Özer'in eşinden ilk açıklama

Cem Özer’in Almanya’da yaşayan ve kendisi gibi evli olan bir kadını sosyal medya üzerinden çıplak fotoğraflarını göndererek taciz ettiği öne sürüldü. Ünlü şovmenin mesajlarını ifşa eden kadın, “Söylemezsem Olmaz” programına konuştu:



“Bana uygun olmayan fotoğraflar ve videolar yolladı. ‘Monica Bellucci’ye benziyorsun’ diyerek arkadaşlık kurmaya çalıştı. Sapık sapık konuşmalar yaptı. Kamuya mâl olmuş birinin böyle şeyler yapmaması lazım.”

ALMANYA’DA BİRLİKTE OLDUK

Programa telefonla bağlanan Cem Özer ise kadına fotoğraf gönderdiğini doğrulayarak şunları söyledi: “Bu kadın hiç tanımadığım biri değil. Adı Menekşe Keskin. 11 sene önce Almanya’da bir geceliğine birlikte olduk. Bekardım. 6-7 sene önce sosyal medyadan beni buldu. Sosyal medyadan sevişmeye başladık.



“Avcılar’dan, siyasetle uğraşan bir adam aradı. ‘Bu kadın benim nişanlım, 200 bin Euro’ya ev aldım. Senin yüzünden ayrıldık. Bu parayı vereceksin’ dedi. Yani şantaj var. Para yüzünden bunu yaptılar. Karımdan ve beni sevenlerden özür diliyorum böyle bir kumpasa geldiğim için.”



EŞİNDEN CEM ÖZER'E DESTEK

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler Cem Özer'in eşi Pınar Dura'ya çevrildi. Dün eşinin doğum günün kutlayan Dura, 'Güzel ruhlu sevgilim, sen, hayata karşı duruşunla, engin bilgi birikiminle, mütevazi ruhunla, duygusallığınla ve merhametinle bana hep ilham veriyorsun. Senin oyunculuğunu izlerken bir hayranın, evimizde ise hayat arkadaşın ve karın olmaktan gurur duyuyorum. Yaşama sevincim, Doğum Günün Kutlu Olsun.. Seni çok ama çok seviyorum... Aşkım' mesajını paylaştı.



Dura daha sonra, 'Bize inanan ve destekleyen herkese çok teşekkür ederiz' notuyla bu fotoğrafı paylaştı.

Cem Özer’in özel fotoğrafları ifşa oldu