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Cem Yılmaz acı haberi duyurdu: ''Beni sinemaya başlatan ustamı kaybettik''

Cem Yılmaz acı haberi duyurdu: ''Beni sinemaya başlatan ustamı kaybettik''

Mizah yazarı ve senarist Kemal Kenan Ergen hayatını kaybetti. Acı haberi Twitter hesabından duyuran Cem Yılmaz, ''Sevgili dostlarım, beni sinemaya başlatan, dergicilikten ustam Kemal Kenan Ergen'i kaybettik. Çok çok üzgünüm'' ifadelerini kullandı.

"Her Şey Çok Güzel Olacak", "Kahpe Bizans", "Hababam Sınıfı Merhaba" ve "Ömerçip" gibi filmlerde imzası olan Kemal Kenan Ergen 55 yaşında hayata veda etti. Sanatçının ölüm haberini Cem Yılmaz sosyal medya hesabından duygusal not paylaşarak duyurdu.

"BENİ SİNEMAYA BAŞLATAN USTAM"
Ünlü komedyen yaptığı açıklamada, "Sevgili dostlarım, 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filmini beraber yazarak beni sinemaya başlatan, dergicilikten ustam Kemal Kenan Ergen'i kaybettik. Çok çok üzgünüm. Tüm sevenlerine ailesine sabır diliyorum. Hep bizimle yaşayacak. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

KEMAL KENAN ERGEN KİMDİR?
1 Ocak 1967 Kocaeli doğumlu olan mizahçı ve senarist Kemal Kenan Ergen, mizah arenasında uzun yıllar 'Kemken' lakabıyla tanınmıştır. L-Manyak, Lombak ve Penguen bünyesinde yayınlanan hikayeleri mizah severlerin beğenisini kazanmıştır. 'Tatlı Kaçıklar' dizisinin senaryosuna imza atarak bu kulvardaki rüştünü de ispatlamış olan Kemal Kenan Ergen, Cem Yılmaz ve Mazhar Alanson'un başrollerini paylaştığı 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filminin senaryo ekibinde de yer almıştır. 'Olacak O Kadar' programı için de kalem oynatan Ergen, 'Kahpe Bizans', 'Hababam Sınıfı Merhaba', 'Ömerçip', 'Hababam Sınıfı Askerde' ve 'Hababam 3,5' gibi sinema filmlerinde de yer almış; 'Zaman Makinesi 1973' filminin uygulayıcı yapımcılığını üstlenmiştir.

Etiketler cem yılmaz kemal kenan ergen
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