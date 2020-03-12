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  3. 12 Mart 2020 19:27

Cem Yılmaz Avrupa turnesini iptal etti

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Avrupa'da hızla yayılan Corona virüsü salgını nedeniyle Avrupa turnesinin ertelendiğini duyurdu.

Cem Yılmaz Avrupa turnesini iptal etti
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Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Cem Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Önemli Duyuru

Tüm Dünyada hızla yayılmaya başlanan Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili olarak yaşanan gelişmeler sebebi ile Avrupa’da bazı ülkelerin sağlık bakanlıkları tarafından belli bir katılımcı sayısının üzerindeki gösteri, konser vb. tüm etkinlikler yasaklanarak durdurulmuştur.

Cem Yılmaz Avrupa Turnesi’ni kapsayan ülkelerde alınan güvenlik önlemleri, yetkili mercilerce yapılan açıklamalar ve yasal bildirimler dikkate alınarak;

Ertelenen gösterilerimiz şunlardır:

15.03.2020 Rotterdam
20.03.2020 Dortmund
27.03.2020 Hamburg
02.04.2020 Paris

Yani tarih ile ilgili bilgilendirme tarafımızdan ayrıca yapılacaktır. Satın almış olduğunuz biletler yeni belirlenecek tarihler için geçerli olacaktır.

Mart-Nisan 2020’de yapmayı planladığımız diğer Cem Yılmaz gösterilerimiz için de olası değişiklikleri sizlere bildiriyor olacağız.

Bu hepimizi ilgilendiren durumdan dolayı göstereceğiniz anlayış ve ilgi için teşekkür ederiz”

 

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