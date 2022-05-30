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Cem Yılmaz dolandırıcıları ifşa etti

Cem Yılmaz dolandırıcıları ifşa etti

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, ünlü yatırımcı Warren Buffet'ın adını kullanarak kendisini dolandırmaya çalışanların e-mailini paylaşarak ''Ulan dolandırıcılığın da tadı yok'' notunu düştü.

Geçen aylarda Bill Gates’in adını kullanarak kendisini dolandırmaya çalışanların e-mailini paylaşan Cem Yılmaz, bu kez de Amerikalı iş insanı ve hisse senedi yatırımcısı Warren Buffett ismini kullanan dolandırıcıların e-mailini ifşa etti. 

"DOLANDIRICILIĞIN DA TADI YOK"
Gelen maili paylaşan komedyen, "Hello my name is Warren Buffett :)) Ulan dolandırıcılığın da tadı yok" ifadelerini kullandı.

Etiketler cem yılmaz bill gates warren buffet
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