Cem Yılmaz dolandırıcıları ifşa etti
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, ünlü yatırımcı Warren Buffet'ın adını kullanarak kendisini dolandırmaya çalışanların e-mailini paylaşarak ''Ulan dolandırıcılığın da tadı yok'' notunu düştü.
Geçen aylarda Bill Gates’in adını kullanarak kendisini dolandırmaya çalışanların e-mailini paylaşan Cem Yılmaz, bu kez de Amerikalı iş insanı ve hisse senedi yatırımcısı Warren Buffett ismini kullanan dolandırıcıların e-mailini ifşa etti.
"DOLANDIRICILIĞIN DA TADI YOK"
Gelen maili paylaşan komedyen, "Hello my name is Warren Buffett :)) Ulan dolandırıcılığın da tadı yok" ifadelerini kullandı.
Hello my name is Warren Buffet :)) ulan dolandırıcılığın da tadı yok. pic.twitter.com/5JpCiAObKw— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) May 30, 2022
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