Cem yılmaz duyurdu: Ertelendim
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Nisan ayında gerçekleştireceği gösteriler koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.
Cem Yılmaz geçtiğimiz sezona damga vuran ve kapalı gişe oynadığı CMYLMZ–Diamond Elite Platinum Plus oyununun ertelendiğini duyurdu.
Tim Show Center'da 15-16 Nisan olarak planlanan gösteriler 20-21 Mayıs 2021'e ertelendi.
Yılmaz, Twiitter'dan yaptığı açıklamada, "Ertelendim" dedi.
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