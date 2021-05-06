Cem Yılmaz: ''Gökhan Özoğuz 3 aydır İlluminati'nin aidatını ödemiyor''

Cem Yılmaz Twitter’da espirili bir paylaşım yaptı. Gökhan Özoğuz’u etiketleyerek, “Benim için bitti. 3 aydır İlluminati'nin aidatını ödemiyor” ifadelerini kullandı.

Komedyen Cem Yılmaz, Twitter'da yaptığı espirili paylaşımla dikkat çekti. Cem Yılmaz, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'a gönderme yaptı. "BENİM İÇİN BİTTİ" Yılmaz, Özoğuz'u etiketleyerek "Benim için bitti. 3 aydır İlluminati'nin aidatını da ödemiyor ! Beni de yukardan sıkıştırıyorlar. Derhal pelerinini ve asayı getir !" dedi.