Cem Yılmaz: ''İçeri gelin beraber yatalım''

Cem Yılmaz, önceki akşam Maslak Tim Show Center’da yaptığı gösteri sırasında aniden rahatsızlandı. İzleyicilerden müsaade isteyerek kulise geçen usta komedyen, izleyicileri korkuttu.

Cem Yılmaz'ın aniden rahatsızlandığını ve gösteriye ara verdiğini, 20 dakika sonra sahneye gelerek şovuna devam ettiğini ve çok korktuklarını sosyal medya hesaplarında yazan hayranları, komedyenin sahneye geri gelmesiyle kahkaha tufanının devam ettiğini belirtti.

Gösteri sonrası evine girerken görüntülenen Cem Yılmaz, "Tansiyonum düştü. Şimdi çok iyiyim’’ dedi.

Evinin etrafında görüntülenmekten pek hoşlanmayan komedyen, "Eve gelecek misiniz? Buyurun içeri gelin. Beraber yatalım’’ diyerek evine giriş yaptı.