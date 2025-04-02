Cem Yılmaz isyan etti: ''TRT bizim devlet kanalı değil miydi?''

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, boykota destek veren oyuncu Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmasına tepki göstererek, ''Üzgünüm TRT bu konuda tarafsız olman gerekiyordu ! Herkese tavsiye ettiğin şeyi sen de yapmalısın!'' dedi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, tüketim boykotu çağrısına destek veren oyuncu Aybüke Pusat'ın TRT'deki Teşkilat dizisinden çıkarılmasına tepki gösterdi.

Yılmaz, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'nın duyurduğu kararla ilgili X hesabı üzerinden şunları dile getirdi:

"Sevgili takipçilerim devletimizin kanalı TRT nin bugünkü açıklamasından anlaşılıyor ki tepki ver tepki ver dediğiniz oyuncu arkadaşlarımız dizilerden çıkarılıyor. Bu arkadaşlarımız kabiliyetleri ile mesleklerini icra eden insanlar değil midir? Kendi politik fikirlerini özgürce ifade eden insanlar TRT yapımlarında görev alamıyor mı yani ? TRT bizim devlet kanalı değil miydi ? Üzgünüm TRT bu konuda tarafsız olman gerekiyordu ! Herkese tavsiye ettiğin şeyi sen de yapmalısın! O zaman halkın sevdiği oyuncular TRT de çalışmasın demek oluyor bu ! İstemeyen TRT katkı payı ödemesin de diyebilir misin? Hayır diyemezsin. E halde ?"