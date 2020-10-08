Cem Yılmaz kararını verdi; işte Erşan Kuneri'nin yayınlanacağı platform

Bir televizyon programına konuk olan Cem Yılmaz, yeni projesi olan Erşan Kuneri dizisi hakkında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, projenin Netflix'te yayınlanacağını ve tek kamera yöntemiyle çekilecek sit-com benzeri bir yapım olacağını açıkladı.

İlk defa bir dizi yapmak istiyorum diyen Yılmaz, "Sezon tasarımıyla yapılmış bir şey olacak. Eğer ilk sezon tutarsa neden bir sekiz bölüm daha yapmayalım. İçinde sürpriz formatlar da barındıran bir komedi şovu olacak" dedi.

Netflixte yayınlanacak olanan dizinin 2021'de ekranlara gelmesi bekleniyor. 'G.O.R.A.' ile 'Arif ve 216'da yer alan fenomen karakter Erşan Kuneri'nin 1975-78 yılları arasında yaşadıklarını konu alacak dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak.

"YERLİ PLATFORMLAR DESTEKLENMELİ" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Haber Global’de gazeteci Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtlayan Cem Yılmaz "Benim anlaşmam belli bir proje üzerine. Globallerle mücadele edebilecek bir iki tane dijital platform var. Onların yaptıklarını desteklemek lazım. Benim bir projem var. Ben bir hızlı bir dizi projesi yapmak istiyorum. Erşan Kuneri'nin hayatından bir kesit. Önümüzdeki 6 aylık süreçte çalışmalara başlaycağız. Dijital bir platforma yapacağım bunu. 1975'den 1978'e kadar olan hayatından bir kesiti çekeceğiz. Erotik film yapımcısı olan Erşan Kuneri'nin farklı film türlerini denemesi konu alınacak. Komik ve hızlı bir dizi olacak" ifadelerini kullanmıştı.