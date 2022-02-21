Cem Yılmaz kendisine gönderilen maili paylaştı: Dolandırıcılığın bile kalitesi düştü

Ünlü komedyen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından kendisine dolandırıcılardan gelen maili paylaştı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından, dolandırıcıların kendisine gönderdiği maili paylaştı. Yılmaz, kendisine dünyaca ünlü yazılımcı ve girişimci olan, iş insanı Bill Gates'in adıyla e-mail gönderilmesiyle alay etti.

Az evvel bana gelen mail :)) ulan hersey paspallaştı dolandırıcılığın bile kalitesi düştü :) Bill Gates diye mail atılır mı ya. pic.twitter.com/gH0UUcMu92 — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) February 21, 2022

"HER ŞEY PASPALLAŞTI"

'Mr. Bill Gates' kullanıcı adlı mail adresinden kendisine gelen e-maili Twitter adresinden ifşa eden Yılmaz paylaşımında, "Az evvel bana gelen mail. Ulan her şey paspallaştı dolandırıcılığın bile kalitesi düştü. Bill Gates diye mail atılır mı ya" ifadelerini kullandı.